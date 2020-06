Małysz zdradził, jak przechodzi koronawirusa. "Nie chcę się załamywać"

W poniedziałek Adam Małysz poinformował na swoim Facebooku, że ma koronawirusa. "Po tym, jak jedna z osób, z którymi miałem kontakt w ostatnich dniach, miała pozytywny wynik testu na COVID-19, zdecydowałem poddać się badaniu" - napisał były polski skoczek, a obecnie dyrektor skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Wykonał dwa testy - w czwartek test serologiczny z krwi, a w piątek wymaz. Dopiero ten drugi dał pozytywny wynik.

