Czołowy lotnik PŚ w skokach narciarskich zakończył karierę w wieku 31 lat!

- Spodziewaliście się tego. Przed początkiem zimy zapowiedziałem, że ten sezon może być moim ostatnim. Zakończył się przedwcześnie, a ja chciałem pożegnać się w Planicy, ale wiemy, co stało się w marcu. Teraz mogę ogłosić, że podjąłem decyzję o zakończeniu sportowej kariery - powiedział Jurij Tepes, ogłaszając decyzję o zakończeniu swojej kariery sportowej.

