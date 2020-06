Adam Małysz jest zakażony koronawirusem. "Ruszyły procedury"

- Witajcie kochani. Tydzie zaczynam niezbyt dobr wiadomo軼i. Po tym, jak jedna z os鏏, z kt鏎ymi mia貫m kontakt w ostatnich dniach, mia豉 pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowa貫m podda si badaniu. Okaza這 si, 瞠 zachorowa貫m na koronawirusa. Na szcz窷cie na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadziej, 瞠 tak b璠zie do wyzdrowienia - napisa Adam Ma造sz na swoim profilu na Facebooku.

Adam Ma造sz: To wa積e, by wszyscy podj瘭i niezb璠ne 鈔odki ostro積o軼i

- Ruszy造 tak瞠 procedury obowi您uj帷e w takiej sytuacji, a wi璚 mi璠zy innymi kwarantanna oraz poinformowanie os鏏, z kt鏎ymi si spotyka貫m. Pisz o zara瞠niu r闚nie tutaj, by chroni innych i ograniczy rozprzestrzenianie si wirusa. To wa積e, by wszyscy, kt鏎zy mieli ze mn kontakt w ostatnim czasie, przebadali si i podj瘭i niezb璠ne w takich okoliczno軼iach 鈔odki ostro積o軼i.

Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpiecze雟twa, ale okazuje si, 瞠 to nie wystarcza. Niech ta sytuacja b璠zie i dla Was przestrog – dbajcie o siebie i uwa瘸jcie - zako鎍zy sw鎩 wpis Ma造sz.

Ma造sz niedawno apelowa, "by si nie ba i odwiedza Wis喚"

Niedawno w rozmowie ze "Sportowymi Faktami" Ma造sz zach璚a ludzi do przyjazdu do Wis造, jego rodzinnego miasta. - Szczeg鏊nie, 瞠 odsetek os鏏 zaka穎nych w naszym regionie jest bardzo ma造. A ryzyko? Ono jest wsz璠zie! Apeluj, aby si nie ba i odwiedza Wis喚. Oczywi軼ie przy zachowaniu wszystkich zalecanych 鈔odk闚 ostro積o軼i. Musimy si pilnowa, ale nie mo瞠my ulega manii prze郵adowczej i ulega wra瞠niu, 瞠 ci庵le kto nas 郵edzi i czyha na nasze 篡cie. Ludzka psychika cz瘰to jest bardzo s豉ba i bywa przyczyn naszego ko鎍a. My郵my o swoich bliskich, o przysz這軼i i dlatego wyci庵nijmy wnioski z lekcji, jak da nam wirus. Polacy s rozwa積i. Wyci庵n wnioski i wyjd z tego mocniejsi - m闚i dyrektor Polskiego Zwi您ku Narciarskiego.

W ostatni czwartek (18 czerwca) okaza這 si, 瞠 zaka穎ny koronawirusem jest burmistrz Wis造 Tomasz Bujok.

