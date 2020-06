Do zakażenia Małysza doszło po powrocie z Zakopanego. Wiadomo, co ze skoczkami

Tydzie zaczynam niezbyt dobr wiadomo軼i. Po tym, jak jedna z os鏏, z kt鏎ymi mia貫m kontakt w ostatnich dniach, mia豉 pozytywny wynik testu na Covid-19, zdecydowa貫m podda si badaniu. Okaza這 si, 瞠 zachorowa貫m na koronawirusa. Na szcz窷cie na razie choroba przebiega bezobjawowo. Mam nadziej, 瞠 tak b璠zie do wyzdrowienia - napisa Adam Ma造sz na swoim profilu na Facebooku.

