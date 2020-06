Skoki narciarskie w Wiśle z kibicami! Jest zgoda FIS i ministerstwa. Znamy datę

Zawody LGP w Wiśle planowane na końcówkę sierpnia lub początek września tego roku miałyby się odbyć z udziałem kibiców. Organizatorzy konkursów otrzymali zgodę, żeby wpuścić na obiekt 999 osób. Są też bliżej przeprowadzenia ich w sierpniu, a nie we wrześniu, o czym informowali w ostatnich tygodniach.

