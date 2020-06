Gregor Schlierenzauer w akcji! Tak się bawi po zakończeniu sezonu [WIDEO]

Pierwsze zgrupowanie przedsezonowe austriackich skoczków w Faak Am See dostarczyło im wielu nowych wrażeń. Okazało się, że zawodnicy swoje próby oddawali nie tylko na skoczniach. Udali się także nad jezioro, do którego skakali z platformy na nartach wodnych.

Gregor Schlierenzauer na nartach wodnych. "Jakie noty?"

Swoim skokiem na Instagramie pochwalił się Gregor Schlierenzauer. Austriak zjechał na nartach po specjalnej rampie i spadł do wody, robiąc salto. Jak napisał skoczek, dla niego było to pierwsze doświadczenie z wodną wersją dyscypliny, którą uprawia. - Jakie noty? - dopytywał kibiców w poście.

Schlierenzauer i inni Austriacy do skakania w zawodach najwyższej rangi mogą wrócić jeszcze latem, jeśli rozegrane zostaną zawody zaplanowane w ramach cyklu Letniego Grand Prix. Jedne z nich miałyby zostać zorganizowane w Wiśle w końcówce sierpnia lub bardziej realistycznie we wrześniu. Na skoczni imienia Adama Małysza ma się odbyć także inauguracja zimowego sezonu PŚ w skokach - w dniach 21-23 listopada.

