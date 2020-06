Sven Hannawald tłumaczy swoje zniknięcie. "Miałem koszmary, płakałem cały dzień"

6 stycznia 2002 roku Sven Hannawald przeszedł na zawsze do historii skoków. Wygrał czwarty konkurs Turnieju Czterech Skoczni, będąc pierwszym zawodnikiem w historii, który zwyciężył w każdych zawodach w ramach jednego turnieju. Niedługo później obronił tytuł mistrza świata w lotach narciarskich, a także zdobył trzy medale igrzysk olimpijskich w Salt Lake City, zostając także drużynowym mistrzem olimpijskim.

