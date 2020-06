Doping w skokach narciarskich? Pierwsza dyskwalifikacja od lat!

OpTo pierwsza od wielu lat dyskwalifikacja za złamanie przepisów antydopingowych w skokach narciarskich - ostatnio zdyskwalifikowani zostali Władysław Bojarincew i Dmitrij Ćwikliński, przyłapani w 2010 roku. 21-letnia zawodniczka została zawieszona za to, że nie dostarczała wymaganych informacji o swoim miejscu pobytu. To spowodowało trzykrotne pominięcie testów antydopingowych w ciągu 12 miesięcy. Jej 18-miesięczna dyskwalifikacja liczona jest od 27 listopada 2019 r.

