Skandaliczny wpis skoczka narciarskiego. Zakpił z protestów w USA. Jest reakcja kibiców

- Cześć ludzie z Kranju. Jeśli zdecydujecie się na protest w celu wsparcia czarnoskórych, to możecie to zrobić w Supernovej (centrum handlowe - przyp.red), po godzinie 22. Potrzebuje czegoś z Obi, a tam jest bardzo drogo. Potrzebuje również jakieś perfumy z Mullera i coś z Mercatora, bo tam teraz też jest drogo. Jeśli ktoś chce się włamać także do Intersport, to potrzebuje buty, rozmiar 42, dziękuje - napisał słoweński skoczek Cene Prevc na Instagramie.

REKLAMA

Kontrowersyjny wpis skoczka

Niestety, jego kontrowersyjny wpis nie przypadł do gustu kibicom skoków narciarskich. W social mediach można znaleźć sporo kontrowersyjnych wpisów na temat skoczka. Jedni piszą, że skoczek mocno ich zdenerwował, mieli go za milszego. A nawet mocne sformułowania, że Cene Prevc "to klaun".

Jak doszło do śmierci Floyda?

46-letni George Floyd poddał się policjantom i został rzucony na ziemię obok radiowozu. Był duszony kolanem przez Chauvina. Wielokrotnie prosił o pomoc, tłumacząc, że nie może oddychać. Policjant nie posłuchał. Gdy Floyd został uwolniony, natychmiast wezwano ambulans. Było jednak za późno, mężczyzna zmarł w szpitalu.

Zobacz wideo

Piłkarze Bundesligi zareagowali na śmierć Floyda

Zdarzenie wywołało zamieszki, które wybuchły najpierw Minneapolis, a później w innych amerykańskich miastach. Na śmierć Floyda reagują też sportowcy. Podczas meczu 29. kolejki Bundesligi po strzeleniu bramki na 3:1 dla Borussii Moenchengladbach przeciwko Unionowi Berlin hołd zmarłemu oddał Marcus Thuram. Francuz ciesząc się z gola, klęknął na jedno kolano. Odniósł się tym samym do protestów podczas odgrywania przed meczami NFL hymnu USA. Wtedy czarnoskórzy zawodnicy klękają, chcąc tym samym zwrócić uwagę na zbyt agresywne i brutalne traktowanie przez amerykańskich policjantów.