Wielka zmiana w transmisjach ze skoków narciarskich. Kibice czekali na to dziewięć lat

Od kilku tygodni spekulowano, że nastąpi zmiana granatowej grafiki transmisji w skokach narciarskich, która obowiązuje od sezonu 2011/2012. Kibice skoków narciarskich długo czekali na jakąś zmianę, bo od wielu lat FIS nie ingerował w oprawę telewizyjną, a ta była już po prostu stara i niezbyt dopasowana do telewizji XXI wieku. Jak informuje portal Skijumping.pl, do zmiany ma dojść od początku najbliższego sezonu zimowego 2020/2021. Tak postanowiły władze Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). To oznacza, że już podczas inauguracyjnych zawodów w Wiśle na skoczni im. Adama Małysza telewidzowie zobaczą nowe grafiki - białe z czarnymi elementami.

Nowe grafiki telewizyjnego w skokach narciarskich

- W sezonie 2019/2020 wdrożyliśmy nowy format graficzny do Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Teraz dostosowujemy cały layout pod kątem pozostałych dyscyplin. Nie chodzi w tym przypadku o treść, ale o układ graficzny - powiedział w rozmowie ze skijumping.pl Jürg Capol, dyrektor marketingu FIS.

Pierwsze konkursy nowego Pucharu Świata odbędą się w dniach 20-22 listopada.

