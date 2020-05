Co za metamorfoza polskiego skoczka! "Wiele osób na to czekało"

Paweł Wąsek zaskoczył kibiców, kiedy wrzucił w mediach społecznościowych zdjęcie w nowej fryzurze. Zawodnik, który od jakiegoś czasu miał bujne włosy, postanowił ściąć je bardzo krótko.

- Wiem, że dużo osób czekało na to aż obetnę włosy (i zdaję sobie sprawę, że te osoby liczyły na lepszy efekt, ale nie ważne). Zrobiłem to, żeby pomóc chorym na raka w walce z chorobą. Rak’n Roll czeka na każdego, kto chce oddać, a nie wyrzucać włosy. Wystarczy 25 cm. Więc jak ktoś by był chętny, to mogę wam dać namiary na tę miłą Panią, która was obetnie i wytłumaczy co jak zrobić – napisał Wąsek na Instagramie.

Jeden z najzdolniejszych polskich skoczków nie zmarnował okazji, aby pomóc w potrzebie. Ścięte włosy oddał potrzebującym osobom, które zmagają się z nowotworem.

