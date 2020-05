Wielkie zmiany w skokach narciarskich. Wszystko przez kontuzje

Miniona zima upłynęła pod znakiem licznych kontuzji, które trapiły głównie kolana zawodników. Wśród najpoważniej kontuzjowanych można wymienić: Thomasa Aasen Markenga, Stephana Leyhe, Jacqueline Seifriedsberger i Virag Vörös. Taka sytuacja niejako wymusiła na FIS wprowadzenie zmian dotyczących cech kombinezonów i butów, w których zawodnicy i zawodniczki występują w konkursach. Nad ich respektowaniem czuwał będzie Sepp Gratzer. Jak opisuje skispringen-news.de, modyfikacje dotyczyć będą trzech aspektów.

FIS wprowadza spore zmiany w sprzęcie skoczków

W przyszłości dozwolone mają być jedynie symetryczne kliny do butów. Dotychczas dopuszczalne były kliny wykonane z korka i twardej pianki, które otaczały częściowo kostkę i były grubsze od zewnętrznej strony. Po zmianach podeszwy będą przymocowane do butów, co zwiększy amortyzację. Nic nie zmienia się w zakresie wiązań.

Ustalono również, że kliny będą mogły mieć maksymalną grubość w przedziale czterech i pół do pięciu i pół centymetra. Zaznaczono przy tym, że ograniczenia grubości klina nie może być kompensowane w konstrukcji obuwia. Dzięki temu skoczkowie lądujący telemarkiem nie będą musieli już nadmiernie skręcać kolana.

Nowe przepisy w sprawie butów i kombinezonów. Będzie mniej dyskwalifikacji?

Ostatnia modyfikacja przygotowana przez FIS dotyczy kombinezonów i wprowadza zakaz umieszczania szwu w obszarze krocza. Zmiana ta ma zapobiec przekraczaniu zasad dotyczących stosowanych materiałów, które często skutkowały licznymi dyskwalifikacjami. Podczas konkursów nadal sprawdzane będą: dopasowanie kombinezonu, odległość od ciała i przepuszczalność powietrza przez materiał.

Zmiany zostaną oficjalnie wprowadzone w życie w poniedziałek, 18 maja. Więcej o sportach zimowych na sportsinwinter.pl.

