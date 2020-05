Sensacyjny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni z 2014 r. wraca do skoków

Thomas Diethart dołączył do zespołu trenującego niemieckich skoczków narciarskich. Będzie pracować w federacji pod okiem Christopha Klumppa, a ramię w ramię z Andym Jacobem oraz Christianem Hofreiterem. Panowie obejmą opiekę nad zespołem skoczków zwanym grupą IIb. Są to chłopcy w wieku od 13 do 16 lat, którzy w większości uczęszczają do sportowych szkół z internatem.

Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni sprzed sześciu lat będzie trenował niemieckich skoczków

Jest to kolejny krok w karierze pochodzącego z Austrii Thomasa Dietharta, który zakończył zawodowe zmagania w skokach narciarskich w 2017 roku. Jednym z jego największych osiągnięć było zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni w sezonie zimowym 2013/14. W Soczi zdobył wraz z drużyną srebro olimpijskie. Sam Austriak cieszy się na rozpoczęcie nowej przygody.

– Z niecierpliwością czekam na to, by wspierać młodych ludzi w ich drodze na szczyt świata – powiedział w rozmowie z SID, cytowanej przez Skispringen.com. 28-latek zakończył właśnie szkolenie trenerskie w Tyrolu, więc to będzie jego pierwsze samodzielne doświadczenie tego typu. Więcej o sportach zimowych na sportsinwinter.pl.

