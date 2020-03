Zagraniczne media o sukcesie Kamila Stocha: "Wybitny Polak"

race444 pół godziny temu 0

Podwialo pod narty i pompujemy balonik. Przypomne tylko, ze Johann Andre Forfang w 1 serii dostal + 7,6 pkt za wiatr a Stoch w 2 serii - 12,1 pkt za wiatr. Przestanmy sie oszukiwac caly ten sezon to loteria no ile ile bylo naprawde "idealnych" konkursow. Kamil jest bardzo dobrym sportowcem co niejednokrotnie potwierdzil, Kubacki wczoraj skakal jak za "starych" czasow za progiem wali w gore i sciaga go w prawo, Zyla to niewypal bo on jest w jednym konkursie dwa rozne skoki oddac lub wygrac konkurs by za tydzien maniane odwalic. O reszcie to nawet nie warto pisac. Ta nasza 3-ka chce prawdopodobnie skakac do igrzysk w 2022 a potem bedzie …. kaplica