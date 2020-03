Kamil Stoch liderem Raw Air! Minimalna różnica. Ależ będzie walka

Po pierwszej serii konkursu w Lillehammer Kamil Stoch zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Raw Air, mając 10,1 straty do pierwszego Stephana Leyhe.

Zobacz wideo Dawid Kubacki komentuje swoje podium i zwycięstwo Stocha na zawodach w Zakopanem

Po drugiej sytuacja zmieniła się na korzyść skoczka z Zębu. Polak skoczył aż 139,5 m i został zwycięzcą konkursu w Lillehammer. Nieźle spisał się również Dawid Kubacki - ósme miejsce. Pozostali Polacy nie zachwycili. Piotr Żyła był 26, Kot - 28. Inni biało-czerwoni nie awansowali do drugiej serii.

Stoch nowym liderem klasyfikacji generalnej Raw Air!

W klasyfikacji generalnej Raw Air Stoch został nowym liderem o 0,7 pkt przed Stephanem Leyhe. Trzeci jest Ziga Jelar z 9,7 pkt stratą do Polaka. Pozostali skoczkowie prowadzeni przez Michala Dolezala zajmują dalsze miejsca: Kubacki 17., Żyła 19., Kot 28., Wolny 39, Zniszczoł 62., a Wąsek 66.

Tak wygląda czołowa "10" Raw Air:

STOCH Kamil Polska 1028.8 0 LEYHE Stephan Niemcy 1028.1 -0.7 pkt. straty JELAR Ziga Słowenia 1019.1 -9.7 LINDVIK Marius Norwegia 1012.4 -16.4 JOHANSSON Robert Norwegia 1010.7 -18.1 KOBAYASHI Ryoyu Japonia 1008.3 -20.5 KRAFT Stefan Austria 996.9 -31.9 PREVC Peter Słowenia 996.1 -32.7 ZAJC Timi Słowenia 986.6 -42.2 SATO Yukiya Japonia 981.6 -47.

Kolejny konkurs zaliczany do turnieju Raw Air odbędzie się w Trondheim (czwartek o godz. 17:00). Dzień wcześniej zostanie przeprowadzony prolog (17:30). Do końca całych zawodów zostało w sumie osiem skoków. Raw Air zakończy się w Vikersund na największej skoczni świata. W piątek prolog o godz. 18:00, w sobotę konkurs drużynowy 16:30, a w niedzielę indywidualny o 16:30. Emocji nie zabraknie, a walka o zwycięstwo będzie się prawdopodobnie toczyć aż do ostatniego skoku.