Petarda Kamila Stocha! Polak wygrał konkurs w Lillehammer! Co za skok w drugiej serii!

Nic dziwnego, że tak trudno być mistrzem w tej dyscyplinie skoro warunki wietrzne grają tu aż taką rolę. Kamil wygrał ale tym razem miał szczęście. Jak to zresztą było dobrze widać przeliczniki za wiatr miały się nijak do rzeczywistych ułatwień lub utrudnień skoków. Niektórzy spadali, a inni zamiast spadać jeszcze byli ciągnięci z 10-20 m, a potem okazywało się, że nie mieli wcale najlepszych warunków. Jeżeli Federacja nie zrobi coś z tymi przelicznikami to skoki staną się wręcz niezrozumiałe i będą tracić oglądalność. Druga sprawa to skocznie. Wiadomo, że ich się nie przeniesie ale można coś zrobić z wiatrem by nie był taki nieprzewidywalny. Wiadomo dokładnie jak zmienia się tam wiatr w ciągu dnia i trzeba dostosować się do tego oraz dać jakieś osłony by zneutralizować typowe podmuchy. Taki konkurs jak dzisiaj jest bez sensu, bo jeżeli zawodnik nie popełniając jakiegoś rażącego błędu skacze w jednym skoku 30m dalej niż w drugim to zabawa traci sens.