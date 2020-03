Klasyfikacja generalna Raw Air po prologu w Lillehammer

Nie był to udany występ w wykonaniu polskich skoczków. W prologu do konkursu w Lillehammer najlepiej spisał się Kamil Stoch, który skoczył 130 m i zajął 13. miejsce. Cztery pozycje niżej był Maciej Kot, choć skoczył 130, 5 m. 30. miejsce zajął Piotr Żyła (121 m.), 31. Paweł Wąsek (123 m.), 32. Jakub Wolny (122 m.). Dopiero 35. był Dawid Kubacki, który skoczył zaledwie 115, 5 m. Ostatnie 66. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł po skoku na odległość 93 m. i jako jedyny z Polaków nie wszedł do wtorkowego konkursu. Najlepszy w prologu był Norweg Robin Pedersen (140 m.).

Zobacz wideo RAW Air to Turniej Czterech Skoczni do kwadratu?

Stoch najwyżej w Raw Air

W klasyfikacji generalnej Raw Air Stoch jest na 5. miejscu, Żyła na 17., Kubacki na 21., Kot na 26., Wolny na 45., Zniszczoł na 62., a Wąsek na 66. Prowadzi Niemiec Stephan Leyhe.

Początek konkursu w Lillehammer o 17.15. Relacja na Sport.pl