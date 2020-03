Gdzie i o której oglądać wtorkowe skoki? Zła godzina dla kibiców [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Już we wtorek czekają nas kolejne zawody z cyklu Raw Air. We wtorek zawodnicy najpierw będą musieli zmierzyć się w prologu liczonym do klasyfikacji turnieju, a później w samym konkursie. Najbardziej liczymy na Kamila Stocha, który skacze coraz lepiej i walczy o zwycięstwo w turnieju. Relacja na Sport.pl od godziny 15.45.

REKLAMA

GEIR OLSEN,/AP

REKLAMA