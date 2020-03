Skandaliczny konkurs Pucharu Świata w Lillehammer. Kuriozalne decyzje jury

janadamf 19 minut temu Oceniono 2 razy 2

A moze te nasze koty sa po prostu slabe psychicznie. Stoch ma problemy z wiatrem od samego poczatku sezonu, a na dodatek zaczal robic cala mase bledow jak amator. Kubackiemu chyba zagotowalo sie w glowie a Zyla jak to Zyla skacze po piwo albo po piwie. Sprawozdawcy gazety.pl tez nie na najwyzszym poziomie, bo naliczyli sie tych naszych skaczacych w dzisiejszym konkursie az szesciu. O trzecim miesjscu druzynowo tez nie ma nawet juz co mowic, bo 5ta Slovenia odrabia straty do nas jak szalona a my gubimy coraz wiecej punktow. Dobre wyniki Kota I Wolnego w zawodach dla chlopcow przekladaja sie na to co widzimy w prawdziwym konkursie.