Wielki pech Kamila Stocha! Polak przegrał walkę z wiatrem

antymemo 26 minut temu 0

Kiedy "powiewało" po naszej myśli - to było fenomenalnie, miażdżąco, sprawiedliwie ; kiedy nie - to oszustwo, spisek, dramat. A to po prostu taki jest ten sport - regionalny, uznaniowy, szczególnie loteryjny - a przez to niszowy. Niczego nie ujmując tej elitarnej garstce zawodników za ich odwagę, pracę i umiejętności.

Zrobienie z niego "bohatera narodowego Polski" to wyłącznie zasługa lansujących się na nim polityków i działaczy, z TVPiS na czele.

No bo GDZIEŚ Polska MUSI być najlepsza, a MY przy okazji... (ostatnie Zimowe IO 2018 rozegrano w 102 konkurencjach sportowych, nie tylko w skokach !!).