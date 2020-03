Oficjalnie: MŚ w Planicy bez kibiców! Czy Polacy odzyskają pieniądze za zorganizowane wyjazdy?

Słoweński minister zdrowia wydał zakaz organizacji imprezy masowej w czasie MŚ w lotach w Planicy! Oznacza to, że jeśli zawody dojdą do skutku, to zostaną rozegrane bez udziału publiczności. Do Słowenii wybierało się około cztery tysiące Polaków, w większości w ramach zorganizowanych wycieczek. Zasadne staje się pytanie, co z poniesionymi już kosztami.

MAREK PODMOKŁY

