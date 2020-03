Jest nowy program zawodów! Dodatkowy konkurs zamiast zawodów w Oslo

Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo oraz całego turnieju Raw Air. W stolicy Norwegii od rana pada oraz mocno wieje. Tym samym zmianie uległ cały program przewidzianych na popołudnie zawodów, których rozegranie i tak będzie trudne. Dodatkowo, tuż przed planowanym rozpoczęciem konkursu na zeskoku pojawiło się ogromne bajoro, którego usunięcie sprawia olbrzymie problemy.

Zobacz wideo Adam Małysz i Apoloniusz Tajner na konferencji prasowej. Opowiedzieli o szkoleniu skoczków

Organizatorzy podjęli decyzję o przesunięciu pierwszej serii z 14:30 na 16:30. Potem jednak dwukrotnie przełożono jej start - na 16:45, a później na 17:00. Około godz. 16:40 zapadła ostateczna decyzja o odwołaniu zawodów.

Jest nowy program! Konkurs w poniedziałek

Walter Hofer, dyrektor Pucharu Świata, potwierdził przed kamerami Eurosportu, że zostanie przeprowadzony dodatkowy konkurs w Lillehammer, zamiast odwołanych w niedzielę zawodów w Oslo. Miałby on rozpocząć się ok. godz. 17:30, gdy miały rozpoczynać się kwalifikacje. W poniedziałek wystąpią jedynie zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w niedzielnych zawodach. We wtorek skoczkowie ponownie staną na starcie kwalifikacji, które zdecydują o układzie listy startowej w drugim konkursie w Lillehammer.