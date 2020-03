Zmiana w składzie polskich skoczków! Kolejny zawodnik na Raw Air!

Paweł Wąsek dołączy do składu reprezentacji Polski na kolejne konkursy turnieju Raw Air w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich - informuje portal skaczemy.pl. Zawodnik został wyróżniony po dobrych występach podczas Pucharu Kontynentalnego w Lahti.

Zobacz wideo Adam Małysz i Apoloniusz Tajner na konferencji prasowej. Opowiedzieli o szkoleniu skoczków

Na zawody początkowo wysłany miał być Klemens Murańka, który miał rozpocząć starty w turnieju Raw Air już w Oslo. Polak przewrócił się jednak na lodzie podczas pobytu w Polsce pomiędzy zawodami i doznał kontuzji nadgarstka, która eliminuje go z rywalizacji do końca sezonu.

Za Murańkę nie można było powołać nikogo do Oslo, bo nikt nie zdążyłby zorganizować przelotu i noclegu dla tego zawodnika. Michał Doleżał zaznaczał jednak, że będzie chciał kolejnego zawodnika na następne zawody - w Lillehammer.

Ostatecznie wybór padł na świetnie spisującego się podczas Pucharu Kontynentalnego w Lahti Pawła Wąska. Polak w niedzielnym konkursie stanął nawet na podium, zajmując trzecie miejsce. Jak podał portal skaczemy.pl, to właśnie on dołączy do sześciu zawodników, którzy przejadą do Lillehammer z Oslo.

Trwa rywalizacja w Oslo, gdzie na niedzielne popołudnie zaplanowano konkurs indywidualny. Ze względu na złe warunki atmosferyczne ograniczono go do jedynie jednej serii, która rozpocznie się o godzinie 16:30. Relacja na żywo na Sport.pl.