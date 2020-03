Adam Małysz przekazał fatalne informacje! "MŚ w lotach w Planicy odwołane lub bez kibiców"

boromir195419 godzinę temu Oceniono 4 razy 0

Itak to impreza ''telewizyjna '' Poza tym straszenie koronowirusem na całym świecie ma na celu zaszczepienie całej luzkiej populacj i ... być może przy okazji ''zaczipowaniw '' nas co ma swoje plusy i minusy . Co do ''paniki ''to łatwo można sprawdzić że procent ''umieralności na zwykłą grypę jest prawie identyczny jak na koronowirusa . , Mimo to zachęcam do przestrzegania higieny osobistej i noszenia ''maseczek w miejscach publicznych ... a ludzi starszych i osłabionych do pozostania w domach bo to oni są najbardziej podatni