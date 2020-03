Dawid Kubacki znów popełnia stare błędy? Realizatorzy pokazali reakcję trenerów po jego skoku

Niestety, trzy rewelacyjne skoki Polaków nie wystarczyły do trzeciego w tym sezonie podium w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Dwie kapitalne próby w konkursie drużynowym zaliczył Kamil Stoch (130 i 133 metry), a bardzo dobry skok w drugiej serii oddał także Dawid Kubacki (134,5 metra). Mimo to biało-czerwonym zabrakło 4,2 pkt do trzeciej Słowenii. Obserwując tylko reakcję polskich trenerów, można odnieść wrażenie, że w pierwszej serii najwięcej uwag nie mieli do Macieja Kota, który skoczył 115 metrów, a raczej do Dawida Kubackiego, który poleciał 124 metry. Wszyscy jednak wiedzą, że Polaka stać było na zdecydowanie dłuższe skoki. 29-latek potwierdził to zresztą w drugiej serii, w której pofrunął 134,5 metra.

Dawid Kubacki dostrzegł błędy w pierwszym skoku

- Ten skok z drugiej serii był dobry i to mi się już podobało. W pierwszej serii coś nie zagrało. Prawda jest taka, że takim skokiem z drugiej serii, to ja powinienem zacząć w piątek i inaczej by to wyglądało - przeanalizował Kubacki w rozmowie z Aleksandrą Rajewską z TVP Sport.

W pierwszej serii Kubacki popełnił jednak sporo błędów. Można odnieść wrażenie, że wszystko co złe, zaczęło się jeszcze na rozbiegu. Samo wyjście z progu nie było tak płynne, jak być powinno. Skoczek stracił także nieco równowagi, dlatego na pierwszych metrach w powietrzu wyciągał prawą rękę, by poprawić swoją sylwetkę w locie. Wydaje się, że gdyby nie dobre warunki (średnio 0,5 m/s pod narty), to miałby dużo więcej problemów z uzyskaniem punktu K.

Wymowna reakcja trenerów po pierwszym skoku Kubackiego

Najlepszym komentarzem do skoku Kubackiego z pierwszej serii był kadr pokazujący polskich trenerów. Grzegorz Sobczyk kręcił tylko głową i mówił coś w kierunku Michala Doleżala. Czyli robił to samo, co w Lahti, gdy Kubacki strasznie wysoko wybijał się z progu, a dopiero w pierwszej fazie lotu próbował zmieniać kierunek i nachylenie nart. Tracił przez to jednak wiele metrów.

Kilka rad z ust trenerów pomogło i w drugiej próbie odbicie Kubackiego wyglądało już zdecydowanie bardziej naturalnie i płynnie. Skoczek wykorzystał dobre warunki i poleciał za rozmiar skoczni Holmenkollen.

Doleżal rozczarowany, Małysz zły

Po zawodach trenerzy nie byli jednak do końca zadowoleni z wyników. - Boli mnie to czwarte miejsce. Widzieliśmy serię próbną, byliśmy tam pierwsi. Co prawda bez skoku Lindvika, ale skakaliśmy dobrze. Po prostu mnie to boli. To nie chodzi o to, że Maciej Kot skoczył słabiej, to jest team, tutaj wszyscy dokładają się do wyniku - mówił po konkursie drużynowym Michal Doleżal w rozmowie z TVP Sport.

Podobnego zdania był Adam Małysz. - Trochę jestem zły. Te skoki zdecydowanie są lepsze w seriach treningowych i próbnych. Potem przychodzą zawody i skoczków coś spina. Jest nad czym pracować, ale dzisiaj podium było w zasięgu. Właśnie dlatego jestem trochę zły - dodał.

Indywidualny konkurs w niedzielę o godzinie 14.30.