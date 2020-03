Polacy przyjechali pod skocznię w Oslo mimo zakazu. Są załamani. "To idiotyczne"

bromba_bez_glusia godzinę temu Oceniono 15 razy 11

Jak tak dalej pójdzie to zaczniemy zazdrościć Chińczykom, że udało im się jako tako opanować epidemię.

Europejczykom od tej wolności pochrzaniły się priorytety...a to se pojadę na wyjazd do Wenecji w czasie epidemii bo tanio (serio, słyszałam taką lasię), a to zażądam wpuszczenia na obiekt, mimo zakazu, albo popłynę sobie wycieczkowcem do Azji i będę wielce oburzon że nas do portu nie chcą wpuścić.