Raw Air. W sobotę konkurs drużynowy w Oslo. Gdzie i o której oglądać? Transmisja TV. Stream online

Raw Air to najbardziej wyczerpujący turniej w skokach narciarskich. Cykl kończący rywalizację w Pucharze Świata trwa aż 10 dni, podczas których skoczkowie nie mają chwili wytchnienia. Rywalizacja rozpoczyna się w Oslo (rozpoczęła się właściwie już w piątek, kiedy obyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego), później przenosi się do Lillehamer i Trondheim, a na koniec do Vikersund.

We wspomnianym Oslo w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. Reprezentacja Polski przystąpi do niego po jednym z najgorszych zespołowych występów w ostatnich latach - w ostatnim konkursie zajęła dopiero 6. miejsce. W sobotę Biało-czerwonych reprezentować będą Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Maciej Kot. Dla tego ostatniego będzie to powrót do pierwszego składu kadry po krótkiej przerwie.

Transmisję z sobotnich skoków przeprowadzi TVP 1, TVP Sport oraz Eurosport 1. W kanale sportowym telewizji publicznej studio przed zawodami rozpocznie się o godz. 14:35, w TVP 1 transmisja wystartuje kwadrans później. Eurosport 1 rozpocznie transmisję o godz. 15:15.

W internecie sobotnią rywalizację drużynową będzie można oglądać na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz na platformie internetowej Eurosport Player, dostępnej dla abonentów.