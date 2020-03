Niezwykła sytuacja w klasyfikacji generalnej Raw Air! 27. Kamil Stoch ma wielkie szanse

Zobacz wideo

Przez większość kwalifikacji w Oslo mieliśmy równe warunki atmosferyczne, ale przed ostatnią dziesiątką wiatr zaczął kręcić i pojawiły się mocne podmuchy w plecy, które zdenerwowały na przykład Daniela Andre Tandego. Tuż przed Kamilem Stochem sędziowie zdecydowali się nawet na podniesienie rozbiegu, ale i tak Polak musiał mierzyć się z najtrudniejszym wiatrem. Mimo to obronił się i poleciał 120 metrów, co dało mu 27. miejsce. Dużo gorzej wypadł za to Dawid Kubacki, który skoczył tylko 117,5 metra i był 42. Więcej o kwalifikacjach można przeczytać tutaj.

Klasyfikacja generalna RAW AIR:

1. Constantin Schmid 127.7 pkt

2. Michael Hayboeck 127.5

3. Ziga Jelar 127.2

4. Robert Johansson 126.6

5. Piotr Żyła 126.0

6. Stefan Kraft 125.9

7. Marius Lindvik/Gregor Schlierenzauer 125.2

9. Daniel Huber 125.0

10. Anders Haare 124.0

---

14. Maciej Kot 122.3

27. Kamil Stoch 117.2

42. Dawid Kubacki 106

43. Jakub Wolny 105.5

51. Aleksander Zniszczoł 101.3

Początek sobotniej rywalizacji o godzinie 15. Indywidualne skoki z konkursu drużynowego również będą brane pod uwagę w klasyfikacji generalnej Raw Air.