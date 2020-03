Znamy skład na konkurs drużynowy w Oslo! Wielki powrót po 413 dniach

delewar11 19 minut temu 0

Wszystko co w tym sezonie było dobrego, zawdzięczamy Horngacherowi. Siłą "inercji" jakoś się doczłapią do końca sezonu. Od przyszłego, jeżeli nic się nie zmieni równia pochyła. Stoch skończy karierę, Kubacki wróci do skoków na prawo, a Żyła będzie chimeryczny jeszcze bardziej. W Polsce skoki powoli się kończą. Normalny cykl.