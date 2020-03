Bardzo dobre skoki Polaków na treningach w Oslo! Świetna forma Żyły

Zobacz wideo

I TRENING

W pierwszym treningu najlepszy okaza si Norweg Johann Andre Forfang, kt鏎y polecia 125,5 metra. Drugie miejsce zaj掖 Kamil Stoch (124 metry), a trzeci by Dawid Kubacki, kt鏎y skoczy a 127,5 metra, ale zrobi to w znakomitych warunkach. 安ietnie wypad tak瞠 Piotr 砰豉, kt鏎y zaj掖 sz鏀te miejsce, a nie幢e poradzi sobie Maciej Kot, kt鏎y powraca do Pucharu 安iata. Nie popisa si za to Jakub Wolny, kt鏎y by ostatni.

REKLAMA

II TRENING

An瞠 Lanisek zosta niespodziewanym zwyci瞛c drugiego treningu (132 metry). Drugi by Marius Lindvik (128 metr闚). Trzeci Johann Andre Forfang (131,5 metra). Kolejny 鈍ietny skok odda Piotr 砰豉. Polak w drugim treningu zaj掖 pi徠e miejsce po locie na (129,5 metra ). Nieco s豉biej wypadli pozostali Polacy.

W drugim treningu szcz窷cie u鄉iechn窸o si do Aleksandra Zniszczo豉. Polak polecia 123,5 metra i niez造ch warunkach i to prze這篡這 si na 30. miejsce. Maciej Kot w drugim skoku polecia 120 metr闚 i by 34. Poprawi si tak瞠 Jakub Wolny po pierwszym katastrofalnym skoku. W drugiej pr鏏ie 25-latek skoczy 118 metr闚, ale da這 to tylko 43. miejsce.

Wyniki Polak闚:

5. Piotr 砰豉 (129,5 metra)

8. Dawid Kubacki (124m)

14. Kamil Stoch (122m)

30. A. Zniszczo (123,5m)

34. Maciej Kot (120m)

43. Jakub Wolny (118m)

Warto zauwa篡, 瞠 ostatnia sz鏀tka zawodnik闚 musia豉 sobie radzi z trudniejszymi warunkami. Nie poradzili sobie te najlepsi. Karl Geiger by 10., a Stefan Kraft 13.

Pocz徠ek kwalifikacji o godzinie 19.30. Sobotni konkurs o 15.