Startuje Raw Air, czyli 10 dni skakania bez przerwy! Najbardziej wyczerpujący cykl

Raw Air. Czyli cykl skoków narciarskich, który wystartował w 2016 roku. W piątek rusza jego czwarta edycja. Na skoczni w Oslo (Holmenkollbakken, K-120). Jednak dość nietypowo, bo z powodu zagrożeniem koronawirusem telewizja ZDF poinformowała, że weekendowe zawody odbędą się bez udziału publiczności.

W Oslo na ten weekend zaplanowano dwa konkursy: drużynowy oraz indywidualny. Następnie zawodnicy przenoszą się do Lillehammer, gdzie na skoczni Lysgardsbakken (K-123) rozegrany zostanie jeden konkurs indywidualny. A potem ruszą do Trondheim na kolejne zawody indywidualne (Granasen, K-124). A na zakończenie cyklu, który przypada na kolejny weekend, skoczkowie wystąpią w konkursach drużynowym oraz indywidualnym na mamucim obiekcie w Vikesrund (K-200).

Zobacz wideo Kubacki komentuje swoje podium i zwycięstwo Stocha na zawodach w Zakopanem

Raw Air. Nietypowa kontuzja Murańki

W Raw Air miało wystąpić siedmiu Polaków. Ale już wiadomo, że wystąpi o jednego mniej, bo kontuzji nadgarstka nabawił się Klemens Murańka, który poślizgnął się na lodzie. Polakowi założono gips i wyklucza go to z udziału w norweskim cyklu. W Osolo zobaczymy więc sześciu Polaków: Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Macieja Kota, który wraca do skakania na najwyższym poziomie po sukcesach w Pucharze Kontynentalnym.

W Raw Air zawodnik, który po 16 skokach uzyska najwyższą notę, zostaje zwycięzcą turnieju. Otrzyma nagrodę w wysokości 60 tysięcy euro, drugie miejsce to 30 tys. euro, a trzecie - 10. Pierwszą edycję Raw Air wygrał Stefan Kraft, dwa lata temu Kamil Stoch, a przed rokiem Ryoyu Kobayashi.

Raw Air 2020 - program:

Oslo (Holmenkollbaken):

piątek, 6 marca

19:30 Prolog (kwalifikacje)

sobota, 7 marca

15:15 Konkurs drużynowy

niedziela, 8 marca

14:30 Konkurs indywidualny

Lillehammer (Lysgardsbakken):

poniedziałek, 9 marca

17:30 Prolog (kwalifikacje)

wtorek, 10 marca

17:00 Konkurs indywidualny

Trondheim (Granasen):

środa, 11 marca

17:30 Prolog (kwalifikacje)

czwartek, 12 marca

17:00 Konkurs indywidualny

Vikersund (Vikersundbakken):

piątek, 13 marca

18:00 Prolog (kwalifikacje)

sobota, 14 marca

16:30 Konkurs drużynowy

niedziela, 15 marca

16:30 Konkurs indywidualny