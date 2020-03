Turniej Raw Air i święto biegów storpedowane przez koronawirusa. Oslo odwołało imprezę masową!

Zobacz wideo

Organizatorzy turnieju RAW AIR na godzinę 20 zaplanowali specjalną konferencję prasową wraz z władzami norweskiego związku narciarskiego. Wiele wskazuje na to, że pojawią się na nich informacje dotyczące zakazu nałożonego przez miasto Oslo.

Władzie norweskiej stolicy podjęły decyzję o zakazie wstępu kibiców na legendarne areny zmagań skoczków i biegaczy narciarskich. - Areny będą zamknięte dla publiczności. My również poprosimy kibiców, by nie pojawili się w okolicach w ten weekend. Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni tłumami, które pojawiłyby się na stacjach metra. Mogłoby to powodować duże ryzyko infekcji - czytamy w komunikacie opublikowanym na NRK.

W poprzednich latach stacje metra w okolicach wzgórza Hollmenkollen były przepełnione, a ludzie zmuszeni byli do długich oczekiwań. Także w związku z niebezpiecznymi sytuacjami, które zdarzyły się po spożywaniu alkoholu przez kibiców (jeden z fanów wpadł na tory metra). Dodatkowo Puchar Świata w biegach to święto dla wielu Norwegów, którzy w lasach Holmenkollen rozbijają biwaki, gdzie biesiadują przez cały weekend.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego codziennie informuje o nowych przypadkach koronawirusa. W czwartek w Norwegii było 86 zarażonych osób, w tym 18 w samym Oslo.

