FIS zabiera głos w sprawie MŚ w lotach w Planicy. "Wszystko idzie zgodnie z planem"

W środowym oświadczeniu FIS poinformowała o sytuacji mistrzostw świata w lotach narciarskich, które odbędą się za nieco ponad dwa tygodnie w Planicy. W związku z koronawirusem pojawiły się podejrzenia o przeniesieniu imprezy na przyszły rok lub jej odwołaniu.

"Przygotowania idą zgodnie z planem, a tylko w ostatnim tygodniu sprzedano aż 10 tysięcy biletów na zawody" - informuje federacja. "W przypadku dalszych problemów z koronawirusem decyzje komitetu organizacyjnego zostaną podane do wiadomości tak szybko, jak to możliwe. Pozostajemy z nimi w ścisłym kontakcie" - zaznacza organizacja, która tym samym informuje, że nie ma podstaw do odwołania imprezy w Planicy.

Letalnicę w środę odwiedzili przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, którzy sprawdzali warunki śniegowe. "Sepp Gratzer ocenił warunki pozytywnie i potwierdził, że konkurs może zostać zorganizowany" – poinformował w specjalnym, codziennym komunikacie organizatorów oficer prasowy zawodów Tomi Trbovc.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich mają się odbyć w dniach 19-22.03.2020 roku. Na słoweńskim obiekcie zaplanowano cztery serie rywalizacji indywidualnej rozłożonej na dwa dni oraz konkurs drużynowy.