Kolejne dobre skoki Macieja Kota w PK. Świetne wieści dla polskiego juniora przed MŚJ

Maciej Kot po pierwszej serii zajmował doskonałe 2. miejsce po skoku na 135 metrów. Do lidera, którym był Clemens Leitner, tracił zaledwie 1,6 punktu, co dawało nadzieję na włączenie się do walki o zwycięstwo. W drugiej próbie Polak skoczył jednak 131 metrów, przez co spadł na 4. pozycję.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Bardzo dobrze w Renie spisał się także Tomasz Pilch. 19-latek, który wystąpi w nadchodzącym tygodniu w mistrzostwach świata juniorów w niemieckim Oberwiesenthal, po skokach na 127 i 130,5 metra, zajął ostatecznie 14. miejsce, co jest dla niego najlepszym wynikiem od ostatnich zawodów PK w sezonie 2017/2018, gdy był 13.

W Renie startowało jeszcze dwóch Polaków. Stefan Hula po skokach na 125,5 i 124 metry został sklasyfikowany na 26. miejscu, a Andrzej Stękała, który skoczył 122 i 119 metrów był 30. W niedzielę odbędzie się drugi konkurs w ramach Pucharu Kontynentalnego.