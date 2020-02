Kamil Stoch skomentował piąte miejsce w Lahti. Niecodzienny błąd. "Oszukałem przeznaczenie"

- Skoki dobre, ale jak się okazuje, za wczesne. To mi się praktycznie nie zdarza. Życie trochę mnie zaskoczyło, ale ja je też zaskoczyłem. Oszukałem przeznaczenie. Zacząłem odbicie za wcześnie i właśnie przez to brakowało mi dobrej energii i prędkości w locie. To są drobne detale, którą robią różnice. Sprawiają, że jesteś na podium, w szóstce lub poza dziesiątką - powiedział Kamil Stoch w rozmowie ze skijumping.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wideo pochodzi z serwisu VOD

Warto jednak zauważyć, że nie były to duże błędy, a Polakowi zabrakło naprawdę niewiele, bo zaledwie 1,7 pkt do podium, czyli de facto mniej niż metr. Stoch uwielbia skakać w Lahti i trzy razy już tam wygrywał i raz był na trzecim miejscu. Salpauselka to stary obiekt, który charakteryzuje się prawdopodobnie najbardziej stromym najazdem w Pucharze Świata. Dodatkowo skoczkowie mówią o bardzo krótkim "przejściu" (czyli krótkim wypłaszczeniu), które zmusza do szybkiego odbicia z progu - to z kolei premiuje nieco niższych zawodników, jak właśnie Stoch czy Kraft.

Za wczesne odbicie zdarza się rzadko

Większość skoczków, w tym prawie zawsze Kamil Stoch, spóźnia wyjście z progu, bo niezwykle trudno jest wykonać odbicie idealnie w próg skoczni. Dla samego skoku jest jednak gorsze niż spóźnienie odbicia (i to spóźnienie nawet o pół metra), bo od razu wytraca się dużo prędkości w locie, a próg nie oddaje tyle mocy, co powinien. Przyjmuje się, że na granicy rozbiegu skoczek powinien mieć niemal wyprostowane kolana (kąt między udami i łydkami powinien wynosić około 140 stopni).

W piątek Polakom nie pomogło

Kamil Stoch zajął piąte, a Dawid Kubacki szóste miejsce w piątkowych zawodach Pucharu Świata w fińskim Lahti. Żadnemu z pozostałych Polaków nie udało się awansować do drugiej serii, a co za tym idzie zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który wyprzedził Niemca Karla Geigera i Norwega Daniela Andre Tande.