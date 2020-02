Tak wyglądałyby wyniki "drużynówki" z piątkowego konkursu w Lahti. Jest źle

Zobacz wideo

Kamil Stoch zajął 5., a Dawid Kubacki 6. miejsce w piątkowych zawodach Pucharu Świata w fińskim Lahti. Żadnemu z pozostałych Polaków nie udało się awansować do drugiej serii, a co za tym idzie zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który wyprzedził Niemca Karla Geigera i Norwega Daniela Andre Tande.

Polska zajęłaby dopiero szóste miejsce

Piotr Żyła był dopiero 37., Klemens Murańka 42., Aleksander Zniszczoł 48., a Jakub Wolny 49. Gdyby zsumować punkty zawodników, którzy wezmą udział w sobotniej drużynówce, to okazuje się, że najlepsi byliby Austriacy, drugie miejsca zajęłaby Słowenia, a trzecie Niemcy. Polska zaś byłaby dopiero na szóstym miejscu!

1. Austria 1076,9 p

2. Słowenia 1043,1 pkt

3. Niemcy 1040,1 pkt

4. Norwegia 1019,7 pkt

5. Japonia 984,0 pkt

6. Polska 969,9 pkt

Michal Doleżal, trener reprezentacji Polski, podjął decyzję, że Polaków reprezentować będą Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, o czym poinformował portal skaczemy.pl. Nie da się ukryć, że czeski szkoleniowiec miał duży problem z wyborem czwartego zawodnika, bo oprócz Żyły, Stocha i Kubackiego, żaden z polskich skoczków nie zabłysnął formą podczas piątkowej rywalizacji.