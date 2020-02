Michal Doleżal wybrał skład na konkurs drużynowy w Lahti

Kamil Stoch zajął 5., a Dawid Kubacki 6. miejsce w piątkowych zawodach Pucharu Świata w fińskim Lahti. Żadnemu z pozostałych Polaków nie udało się awansować do drugiej serii, a co za tym idzie zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który wyprzedził Niemca Karla Geigera i Norwega Daniela Andre Tande.

W Lahti w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. Michal Doleżal, trener reprezentacji Polski, podjął decyzję, że Polaków reprezentować będą Piotr Żyła, Jakub Wolny, Kamil Stoch i Dawid Kubacki, o czym poinformował portal skaczemy.pl. Nie da się ukryć, że czeski szkoleniowiec miał duży problem z wyborem czwartego zawodnika, bo oprócz Żyły, Stocha i Kubackiego, żaden z polskich skoczków nie zabłysnął formą podczas piątkowej rywalizacji.

Początek konkursu drużynowego w sobotę o godz. 16:00. Wcześniej, bo o godz. 15:00 odbędzie się seria próbna. Relacje ze wszystkich serii na Sport.pl.