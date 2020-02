Słaby występ Polaków w Lahti. Rywale uciekają w klasyfikacji Pucharu Narodów

Kamil Stoch zajął 5., a Dawid Kubacki 6. miejsce w piątkowych zawodach Pucharu Świata w fińskim Lahti. Żadnemu z pozostałych Polaków nie udało się awansować do drugiej serii, a co za tym idzie zdobyć punktów do klasyfikacji generalnej. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który wyprzedził Niemca Karla Geigera i Norwega Daniela Andre Tande.

Wynik polskich skoczków odbił się na klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Najgroźniejsi rywale Polaków - Niemcy i Norwegowie, powiększyli przewagę nad zawodnikami prowadzonymi przez Michala Doleżala. Na czele znajdują się Austriacy, którzy mają bezpieczną przewagę nad Niemcami.

