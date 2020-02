Kibic Lechii Gdańsk z zakazem stadionowym! Poznański sąd nie miał wątpliwości

muppet.show pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Pisałem wczoraj o tragikomicznej nieudolności klubów i całej reszty tego cyrku w próbach zapanowania nad stadionowym bydłem. Próbach w większości pozorowanych. BIJĘ SIĘ W PIERSI I PRZEPRASZAM! Byłem w błędzie. Oto pokaz siły! Dobrze, wiem że jeden to tak trochę niezbyt dużo, ale dajmy czas Ekstraklasie S.A. - za dwa - trzy lata zaczną łapać dwóch, może nawet trzech. Za to z karą się nie pierniczyli i dowalili z grubej rury. Ja nawet nie wiem, czy za taki zwykły, odmóżdżony, bydlęcy bandytyzm, za sprowadzenia zbiorowego zagrożenia dla zdrowia, a może i życia jakichś tam piknikowiczów z dziećmi, to trochę nie przesadzili - dwa lata zakazu stadionowego? Można było chyba skończyć na srogim pouczeniu... Ale teraz to na kibolstwo padnie blady strach.

Poniższy szlaczek dedykuję wszystkim błaznom, związanym z szambem, jakim jest polska piłka klubowa:

😂😂😂😂🤣✌✌😁😂😂🤣🤣👏👏👏👏. I petardka na koniec, jełopy!