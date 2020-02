Znamy skład polskich skoczków na zawody Pucharu Świata w Lahti! Doleżal podjął decyzję

Polscy skoczkowie mają za sobą zmagania w Pucharze Świata w Rasnovie. Teraz kilka dni wolnego, a kolejny weekend to konkursy w Lahti. Trenerzy zdecydowali, że zobaczymy w Finlandii dokładnie ten sam skład biało-czerwonych co w Pucharze Świata w Rasnovie. To oznacza, że o punkty powalczą Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Klemens Murańka oraz Jakub Wolny.

REKLAMA

Kamil Stoch po zwycięstwie w Zakopanem:

Maciej Kot dalej w kadrze B

W składzie zabrakło Macieja Kota, który w Val di Fiemme wygrał dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego. Trener kadry B Maciej Maciusiak w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl przyznał, że Kot przygotowywany jest na rywalizację w Raw Air oraz mistrzostwa świata w lotach.