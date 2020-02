Dawid Kubacki awansował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata!

czarnooki-kot 16 minut temu 0

"Stoch musi się obawiać Mariusa Lindvika, który w sobotę odrobił kolejne punkty i w tej chwili ma stratę już tylko 10 punktów do czwartego miejsca." - tak, na pewno do czwartego. Zatrudnijcie kogoś, kto będzie sprawdzał teksty pisane przez gimnazjalistów u was pracujących.