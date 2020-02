Stoch najlepszy z Polaków! Żyła i Kubacki w czołówce. Dominacja Geigera

janek58kos godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Okazuje sie, ze zawodnicy, ktorzy w kadrze zastapili Kota i Hule ( Muranka, Stekala, Wasek) skacza gorzej od nich , Zniszczol tez nie jest zbyt dobry, czasem szczesliwie uda mu sie awansowac do drugiej serii i tyle.

Uwazam , ze powinno sie powrocic, na te ostatnie konkursy w tym sezonie do Kota i Huli , ich zmiennicy nie wykorzystali szansy i tyle.

Dawniej, gdy Kot lub Hula nie awansowali do trzydziestki to wieszano od razu na nich psy , choc w wiekszosci swych wystepow awansowali, obecnie Muranka, Wasek i Stekala regularnie nie skacza w drugiej serii ( czasami to przepadaja juz w kwalifikacjach) i nic .

Powinno sie teraz dac szanse Kotowi, a moze i Huli, tak by bylo sprawiedliwie i przyzwoicie.

Chcialbym jeszcze przypomniec, ze Kot , przed konkursem druzynowym w Zakopanem , na treningach skakal lepiej niz Jakub Wolny ( od Stekaly Waska i Zniszczola zreszta rowniez), ktory obecnie regularnie punktuje ( mysle zreszta, ze gdyby zamiast Wolnego w Zakopanem w druzynowce skakal Kot , to bylibysmy na podium).

Wydaje sie, ze nalezaloby teraz dac szanse Kotowi i Huli ( a zwlaszcza Kotowi ).