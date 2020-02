Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie na skoczni w Rasnovie

Puchar świata w skokach narciarskich po raz pierwszy zawitał do Rumunii. Po pierwszej serii piątkowego konkursu na obiekcie w Rasnovie (K-90) na prowadzeniu był Karl Geiger. Reprezentant Niemiec poszybował na 100. metr i wyprzedzał o 1,6 punktu swojego rodaka, Stephana Leyhe (99 m). Trzeci był Austriak Stefan Kraft (98 m), a czwarty Słoweniec Peter Prevc (98,5 m). Najlepszy z Polaków - Dawid Kubacki - skoczył 98 metrów i na półmetku rywalizacji był piąty, tracił 2,1 punktu do miejsca na podium. Do drugiej serii awansowało także czterech innych Polaków - Kamil Stoch (8.), Piotr Żyła (11.), Jakub Wolny (19.) i Aleksander Zniszczoł (30).

Druga seria zaczęła się nietypowo, bo po pięciu skokach została... powtórzona. A wszystko ze względu na nierówne warunki i śnieg zalegający na torach. Polacy skakali w niej gorzej. Ostatecznie najlepszym z naszych rodaków został Stoch, który skończył zawody na szóstym miejscu (95 metrów w II serii), Kubacki na ósmym (94,5 m), a Żyła awansował na dziewiąte (95 m). Wolny piątkowy konkurs w Rasnovie ukończył na 20. miejscu, a Zniszczoł na 24.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

1. Stefan Kraft (Austria) - 1333 pkt

2. Karl Geiger (Niemcy) - 1235

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 1045

4. Dawid Kubacki (Polska) - 1017

5. Kamil Stoch (Polska) - 799

6. Marius Lindvik (Norwegia) - 778

7. Stephan Leyhe (Niemcy) - 732

8. Peter Prevc (Słowenia) - 600

9 Daniel Andre Tande (Norwegia) - 561

10. Piotr Żyła - 554

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- 37. Jakub Wolny - 58

42. Maciej Kot - 37

44. Stefan Hula - 31

55. Aleksander Zniszczoł - 11

67. Klemens Murańka - 4

Puchar Świata 2019/20 w skokach terminarz: