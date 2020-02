Nietypowy dzień skoków. Gdzie i o której oglądać? Pokaże je tylko jedna stacja

janek58kos godzinę temu Oceniono 1 raz -1

Mimo nieobecnosci wielu dobrych, regularnie punktujacych , skoczkow, jestem pewien , ze do drugiej serii nie zakwalifikuje sie Stekala, Muranka i Zniszczol , a Stekala to moze nawet przepasc w kwalifikacjach .

Dlaczego nie dac szansy Kotowi , a moze i Huli , tym bardziej, ze Kot lubi skocznie K-90 ?

A Jakub Wolny to raczej tez zaprezentuje sie najwyzej w pierwszej serii, bo Wolny slabo skacze na skoczniach normalnych .

Dolezal powinien, skoro juz sie zdecydowal na zmienna obsade w konkursach PS, bardziej rotowac skladem , rowniez w zaleznosci od wielkosci skoczni, tym bardziej , ze , niestey, ale jakos nie widac, aby Stekala i Muranka wykorzystali szanse po awansie do kadry na zawody PS i skacza slabo, gorzej , niz wczesniej Kot i Hula ( no, powiedzmy: na pewno nie lepiej).

Niby miala byc konkurencja i rywalizacja, a jakos trudno sie tego dopatrzyc.