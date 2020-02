Konkursy skoków w Rasnowie tylko w jednej telewizji! Nietypowe godziny i dni konkursów

Puchar Świata w skokach narciarskich po raz pierwszy w historii zawita do Rumunii. Już w najbliższy weekend odbędą się zawody na obiekcie o punkcie konstrukcyjnym K-90. Ale uwaga! Nie w sobotę i w niedzielę, a w piątek i sobotę. Pierwsze treningi i kwalifikacje zaplanowano na czwartek.

REKLAMA

Inne godziny i dni konkursów

Skoczkowie już drugi raz w tym sezonie będą rywalizować na skoczni normalnej. Pierwsze dwa konkursy wygrywał Karl Geiger, drugi był Stefan Kraft, dwa razy trzecie zajmował Dawid Kubacki. W ostatni weekend rywalizacja rozegrała się na skoczni o punkcie K usytuowanym na 200 metrze, a teraz skoczków czekają zawody na obiekcie aż o 110 metrów mniejszym!

Kibice muszą jednak pamiętać, że skoki w Rasnovie wiążą się z innymi dniami i godzinami, niż w standardowy weekend Pucharu Świata. Gdyby ktoś włączył telewizor w sobotę o 16, to okaże się, że... już będzie po obu konkursach.

Czwartek, 20.02.2020

10:30 - Oficjalny trening

12:00 - Kwalifikacje

Piątek, 21.02.2020

13:00 - Seria próbna

14:00 - Pierwsza seria konkursowa

Sobota, 22.02.2020

11:00 - Kwalifikacje

12:45 - Pierwsza seria konkursowa

Zmiana w transmisjach telewizyjnych

Warto również zauważyć, że zupełnie inaczej niż w całym sezonie będzie wyglądać rozkład transmisji, bo kwalifikacje i oba konkursy pokaże tylko TVP Sport i TVP 1. A wyjątkowo zawodów nie będzie pokazywać Eurosport.

Polskę w zawodach Pucharu Świata na skoczni w Rasnowie będą reprezentować: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka oraz Paweł Wąsek.

W zawodach zabraknie także kilku znanych skoczków. Największym nieobecnym będzie Ryoyu Kobayashi. A to jest dobra informacja dla Dawida Kubackiego, który może wyprzedzić Japończyka w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Polak traci do Kobayashiego 60 punktów i ma wielką szansę na wyprzedzenie Japończyka. Do Rumunii nie polecą też inni zawodnicy regularnie skaczący w Pucharze Świata: Robert Johansson z Norwegii, Anze Semenic, Timi Zajc, Anże Lanisek i Domen Prevc ze Słowenii oraz Junshiro Kobayashi i Yukiya Sato z Japoni