Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów. Polska zmniejszyła stratę do Norwegii

Kamil Stoch zajął 6. miejsce, Dawid Kubacki 8., Piotr Żyła 9., Jakub Wolny 20., a Aleksander Zniszczoł 24. w zawodach PŚ w rumuńskim Rasnovie. Wyniki Polaków pozwoliły im zmniejszyć stratę do Norwegii w klasyfikacji Pucharu Narodów.

Obecnie skoczkowie Michala Dolezala są na czwartej pozycji i tracą zaledwie siedem punktów do trzeciej Norwegii.

Przed konkursem PŚ w Rasnovie Polska traciła do skoczków Alexandra Stoeckla 33 punkty. Zwiększyła się za to strata do Niemców, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w Rasnovie. Najlepszy był Karl Geiger przed Stephanem Leyhe. Z kolei Słowenia (piąta pozycja) wyprzedziła Japonię (szósta) w klasyfikacji Pucharu Narodów ze względu na to, że japońscy skoczkowie nie zdobyli ani jednego punktu, wystawiając rezerwowy skład.

Klasyfikacja łączna Pucharu Narodów: