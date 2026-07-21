Polacy przygotowują się do finałów Ligi Narodów. Znamy skład

Polscy siatkarze zakończyli fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu. Biało-Czerwoni w 12 rozegranych spotkaniach ulegli tylko Japonii oraz Słowenii. Obydwa pojedynki zakończyły się po pięciosetowej batalii. Podczas drugiego weekendu w Gliwicach podopieczni Nikoli Grbicia wygrali komplet meczów, podobnie jak w kończącej zmagania rywalizacji w Chicago.

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Bez Kochanowskiego i Bakaja do Ningbo

Właśnie w USA nasi siatkarze "wskoczyli" na drugą lokatę w tabeli, ustępując pola jedynie niepokonanym Japończykom. To oznacza, iż w ćwierćfinale VNL Polacy zmierzą się z Ukrainą.

Polska kadra wróciła już do ojczyzny. W środę wieczorem pojawią się w Spale, by tam przygotowywać się do ostatniego akordu tegorocznej Ligi Narodów, a więc Final 8 w Ningbo.

Jak informuje Sara Kalisz z TVP Sport, Biało-Czerwoni udadzą się do Chin w niemalże takim samym składzie, w jakim rywalizowali w Stanach Zjednoczonych. Spośród 17 siatkarzy zabraknie Jakuba Kochanowskiego oraz Marcela Bakaja. Jednakże w ich przypadku obecność w USA wynikała z tzw. trybu awaryjnego. Środkowy reprezentacji nie mógł pozostać sam w Spale, wobec czego pomimo kontuzji kolana poleciał z kadrą do Chicago, jednakże nie rozegrał tam ani jednej akcji meczowej, a jego miejsce zajął Jakub Majchrzak. W przypadku rozgrywającego Bakaja jego obecność na tym turnieju wynikała z drobnych problemów zdrowotnych Jana Firleja. Według najnowszych wieści zarówno Kochanowski, jak i Bakaj zostaną w Polsce i nie polecą z reprezentacją na turniej finałowy.

Choć mecz z Ukrainą Polacy rozegrają dopiero w czwartek, 30 lipca o godzinie 13:30, to ich wylot do Chin zaplanowano na godziny popołudniowe w najbliższy piątek, 24 lipca.

Przypuszczalny skład reprezentacji Polski na turniej finałowy VNL w Ningbo:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej;

Marcin Komenda, Jan Firlej; Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak;

Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak; Środkowi: Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak;

Szymon Jakubiszak, Bartłomiej Lemański, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak; Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal;

Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal; Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny.

Zwycięzca pojedynku pomiędzy Polską a Ukrainą zmierzy się w półfinale turnieju z lepszym z pary Słowenia - Turcja. W drugiej części drabinki Japonia zagra z Chinami, zaś Stany Zjednoczone rywalizować będą z Włochami.

Plan meczów podczas Final 8 Ligi Narodów siatkarzy:

29 lipca, godz. 9:00 (czasu polskiego): Słowenia - Turcja

29 lipca, godz. 13:30: Japonia - Chiny

30 lipca, godz. 9:00: USA - Włochy

30 lipca, godz. 13:30: Polska - Ukraina

Półfinałowe spotkania zaplanowano na sobotę, 1 sierpnia, zaś finał oraz mecz o trzecie miejsce na niedzielę, 2 sierpnia. Tytułu sprzed roku bronić będą Polacy, którzy także w Ningbo pokonali w finałowym starciu Włochów 3:0.