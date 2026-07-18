Tak potraktowali Polaków w USA. Grbić: "Pierwszy raz w mojej karierze"

Podopieczni Nikoli Grbicia w pierwszych dwóch spotkaniach w Chicago zanotowali komplet zwycięstw i to bez straty seta. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni gładko ograli wicemistrzów świata, Bułgarów 3:0, zaś w drugim starciu, po bardziej wyrównanych dwóch partiach, w trzeciej "postawili kropkę nad i", zamykając spotkanie w trzech setach.

REKLAMA

Zobacz wideo

Mniej niż doba pomiędzy dwoma meczami Polaków

Mecz z "Canarinhos" nasi zawodnicy rozpoczęli o godzinie 3:00 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę. Pojedynek w Chicago, gdzie różnica czasu względem Polski wynosi siedem godzin wstecz rozpoczął się o godzinie 20:00. Co ciekawe polscy siatkarze kolejny mecz z Francją rozpoczną także w sobotę, 18 lipca. W naszym kraju będzie to godzina 23:00, zaś w Chicago 16:00.

Mniej niż 24 godziny pomiędzy spotkaniami z tak wymagającymi rywalami to bardzo krótki okres. Jasno trzeba powiedzieć, iż nie będzie tutaj zbyt wiele czasu na odpowiednią regenerację. Patrząc z tego punktu widzenia, bardzo dobrze się stało, że starcie z Brazylią zakończyło się w trzech setach.

Pierwszy taki przypadek w karierze Grbicia

Do takiej nietypowej sytuacji odniósł się szkoleniowiec naszej kadry, Nikola Grbić. Tuż po zakończeniu spotkania z ekipą z Ameryki Południowej Serb w przemowie do zespołu zwrócił uwagę na bardzo krótki okres czasu dzielący obydwa spotkania. - To pierwszy raz w mojej karierze, że gramy dwa mecze w ciągu jednego dnia na tym poziomie, bo mamy mniej niż 24 godziny do następnego meczu. Zresetujcie wszystko, spróbujcie zregenerować się na jutro - powiedział 52-latek.

Dość rzec, iż serbski szkoleniowiec oraz polscy siatkarze nie byli zadowoleni z tego faktu, iż dwa spotkania między drużynami stanowiącymi ścisłą światową czołówkę odbywają się w tak krótkim odstępie czasowym. Mówimy tutaj o drużynach, które są mistrzem olimpijskim (Francja), wicemistrzem olimpijskim (Polska) oraz Brazylii, która zawsze zalicza się do grona faworytów imprezy, na której się pojawi.

Polacy są już pewni udziału w finałowym turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Biało-Czerwoni będą tam bronić tytułu zdobytego przed rokiem.

Zanim jednak reprezentacja Polski uda się do Azji czeka ich jeszcze ostatni (po starciu z Francją) mecz fazy grupowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego zagramy z gospodarzem turnieju, Stanami Zjednoczonymi.

Liderem rozgrywek jest niepokonana jak dotąd Japonia. Na drugim miejscu znajdują się wspomniani Amerykanie, którzy podobnie jak trzecia Polska mają bilans ośmiu zwycięstw i dwóch porażek.