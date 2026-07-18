Problemy reprezentanta Polski po meczu z Brazylią. Siatkarz zabrał głos

Polscy siatkarze rywalizację w ostatnim turnieju fazy interkontynentalnej w Chicago w pierwszym meczu pewnie pokonali Bułgarię 3:0. W drugim pojedynku po drugiej stronie siatki stanęli Brazylijczycy. Po wyrównanej walce w pierwszych dwóch odsłonach, które padły łupem Biało-Czerwonych, w trzeciej nasi zawodnicy nie pozostawili żadnych złudzeń, zamykając pewnie spotkanie w trzech setach.

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Fornal komentuje swój uraz

Jednym z najlepszych Polaków na parkiecie w meczu z "Canarinhos" był Tomasz Fornal. Przyjmujący Aluron CMC Warty Zawiercie w Chicago rozegrał swoje pierwsze starcia w tegorocznej VNL. W sobotniej rywalizacji 28-latek był wspólnie z Kamilem Semeniukiem najlepiej punktującym zawodnikiem. Obydwaj siatkarze zdobyli w tym spotkaniu po 13 punktów. Warto zauważyć, że Fornal posłał aż cztery asy serwisowe, przy jednym w wykonaniu zawodnika Perugii.

W pomeczowej rozmowie z Tomaszem Swędrowskim były zawodnik Jastrzębskiego Węgla oraz Ziraatu Bankasi Ankara przyznał, iż po jednym z treningów zmagał się z dolegliwością biodra. Siatkarz podczas treningu niefortunnie uderzył o parkiet, doprowadzając tym samym do krwawienia.

- Przyzwyczaiłem się, że moja sytuacja z biodrem wygląda tak, że mam rozwalone, potem ono się goi. Chodziło tutaj o takie po prostu draśnięcie, jakby gdzieś tam skóra po prostu zeszła i pojawiło się trochę krwi. Wydaje mi się, że moje lewe biodro jest wskazane, żeby wiecznie było otwarte - przyznał Fornal w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim z Polsatu Sport.

Pochodzący z Krakowa 28-latek podsumował także pewny triumf nad "Canarinhos". - Nic nie mieli do stracenia. Musieli wyjść i zagrać jak najlepszą siatkówkę. Taka wielka marka jak Brazylia może się nie znaleźć w Final 8. Spodziewaliśmy się, że wyjdą i będą "tłuc" z zagrywki, jak każda drużyna, która chce z nami powalczyć i wygrać. Ten trzeci set kontrolowaliśmy i szybko wypracowaliśmy przewagę, ale przez pierwsze dwa sety nie grało się z nimi łatwo. Wydaje mi się, że przez te dwa sety ten mecz stał na wysokim poziomie - ocenił.

Fornal zajął także stanowisko ws. reprezentacji Francji, najbliższego rywala Biało-Czerwonych. "Trójkolorowi" mają nikłe szanse na awans do Final 8. Ma to związek z przebudową kadry przez trenera Andreę Gianiego. - Są przebudowani. Jak rozmawiałem ze Stephenem Boyer, moim dobrym kolegą z Jastrzębia, to wiem, że jest tam dużo "nowych twarzy". To są siatkarze, którzy pojawiali się w PlusLidze, czy innych ligach, ale w reprezentacji debiutują i mają swoje szanse. Wydaje mi się to normalne, kiedy jest wymiana pokoleniowa. Młodzi zawodnicy muszą zgarniać doświadczenie. Przez trzy tygodnie nie wygrywali za dużo i mają teraz ciężką sytuację, ale nie skreślałbym ich, bo to jest Francja. Oni mają luz i będą chcieli utrzeć nam nosa - skwitował.

Podopieczni Nikoli Grbicia dzięki zwycięstwu nad Brazylią zapewnili sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo (29 lipca - 2 sierpnia). Polacy będą tam bronić tytułu wywalczonego przed rokiem. Wówczas Biało-Czerwoni rozgromili w finale Włochów 3:0.

Nim reprezentacje przeniosą się do Azji naszych zawodników czekają jeszcze dwa spotkania. Pierwsze z nich - z Francją odbędzie się w sobotę, 18 lipca o godzinie 23:00 czasu polskiego. Turniej w Chicago zakończymy starciem z gospodarzami, USA. Ten mecz został zaplanowany na noc z niedzieli na poniedziałek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Reprezentacja Polski zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ligi Narodów.