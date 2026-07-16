Fatalne wiadomości dla reprezentacji Polski. Kochanowski ogłosił

Trwa ostatni tydzień fazy grupowej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni obecnie zajmują trzecie miejsce w tych rozgrywkach - wyżej są tylko reprezentacje Japonii oraz Stanów Zjednoczonych. W środę 15 lipca Polacy zagrali pierwszy mecz ostatniej serii spotkań i wygrali w nim 3:0 z Bułgarią.

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Kochanowski oficjalnie ogłasza. Nie pomoże Polakom

Biało-Czerwoni przebywają teraz w Chicago, gdzie czekają ich jeszcze trzy spotkania - z Brazylią, Francją i gospodarzami. Z reprezentacją Polski do USA udał się Jakub Kochanowski, ale siatkarz nie pojawił się na parkiecie w wygranym meczu z Bułgarią. Zawodnik Aluronu CMC Warta Zawiercie przyznał, że wciąż doskwierają mu problemy zdrowotne.

"Raport zdrowotny. Pewnie wam nie umknęło, że nie jestem w stanie na razie pomóc chłopakom na boisku. Od początku sezonu kadrowego walczymy z bólem kolana, rehabilitacja na razie przebiega wolniej niż zakładaliśmy" - napisał reprezentant Polski.

"Po powrocie z Chicago do Polski spróbuję zrobić mały zabieg (nie operację ani nic takiego) który może przynieść fajne rezultaty i mam nadzieję że po kilku dniach będę powoli wracał do treningów" - dodał.

"A do tego czasu podaję piłki, noszę ręczniki i takie tam. Trzymajcie kciuki za chłopaków i za mnie" - zakończył.

Wygląda więc na to, że kibice nie mają co liczyć na występ Kochanowskiego w żadnym z meczów, które odbędą się do końca obecnego tygodnia. Pozostaje mieć nadzieję, że reprezentant Polski wróci do pełni zdrowia przed fazą finałową - ta rozpocznie się pod koniec lipca.